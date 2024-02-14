Аклима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аклима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Сафиканова) Сагида

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Сафиканова) Гульсира

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Сафиканова) Фатима

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сафиканов Нуретдин Низамутдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сафиканов Гильфан Низамутдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
15.05.1917

Сын: Сафиканов Билал Низамутдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Смерть
1948

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