Аклима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Сафиканова) Сагида
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Сафиканова) Гульсира
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Сафиканова) Фатима
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сафиканов Нуретдин Низамутдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Сафиканов Минегали Низаметдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сафиканов Гильфан Низамутдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
15.05.1917
Сын: Сафиканов Билал Низамутдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Смерть
1948