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(Сафиканова) Гульсира
(Сафиканова) Гульсира
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
1867 г.р.
Мать
Аклима
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович
Мать:
Аклима
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