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(Сафиканова) Гульсира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сафиканов Низаметдин Гайнетдинович

Мать: Аклима

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