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Федор Гаврилович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Гавриил Федоров

Мать: Акилина Андреева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Матвеева

Смерть
Неизвестно
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