Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Гавриил Федоров
Мать: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Матвеева
Смерть
Неизвестно