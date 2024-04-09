Шамаев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамаев Иван Федорович

Шамаев Иван Федорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.08.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1848 ст.

Отец: Шамаев Федор Гаврилович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.08.1848 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Никифор Матвеев.
Место жительства
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
05.12.1877 ст.

Сын: Шамаев Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шамаев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.