Шамаев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения22.08.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1848 ст.
Отец: Шамаев Федор Гаврилович
Мать: не указана
Крещение
26.08.1848 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Никифор Матвеев.
Место жительства
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
05.12.1877 ст.
Мать ребёнка: не указана
Мать Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно