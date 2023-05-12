Матрона Мавра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Матвей Яковлевич
Мать: Евдокия Тимофеевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
17.03.1861 ст.
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно