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Матрона Мавра Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Матвей Яковлевич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1861 ст.

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Шамаев Федор Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамаев Федор Гаврилович

Смерть
Неизвестно