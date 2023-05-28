Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: Акилина Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Артемий Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно