Матвей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Яковлевич

Матвей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: Акилина Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Артемий Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно