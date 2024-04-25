Прунов Серафим Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.05.1910
Дата смерти10.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1937
Сын: Прунов Владимир Серафимович
Мать ребёнка: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Титова (Прунова) Валентина Серафимовна
Мать ребёнка: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна
Смерть
10.07.1952