Прунов Серафим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрунов Серафим Владимирович

Прунов Серафим Владимирович

avatar

Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

10.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: Прунов Владимир Иванович

Мать: Прунова (Окорокова) Александра Петровна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Прунов Владимир Серафимович

Мать ребёнка: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Титова (Прунова) Валентина Серафимовна

Мать ребёнка: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.07.1952
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.