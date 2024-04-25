Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.12.1907

Дата смерти

24.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907

Отец: Шиков Арсений Сергеевич

Мать: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прунов Серафим Владимирович

Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Прунов Владимир Серафимович

Отец ребёнка: Прунов Серафим Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Титова (Прунова) Валентина Серафимовна

Отец ребёнка: Прунов Серафим Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.12.1980

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