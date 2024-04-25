Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1907
Дата смерти24.12.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907
Отец: Шиков Арсений Сергеевич
Мать: Шикова Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1937
Сын: Прунов Владимир Серафимович
Отец ребёнка: Прунов Серафим Владимирович
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Титова (Прунова) Валентина Серафимовна
Отец ребёнка: Прунов Серафим Владимирович
Смерть
24.12.1980