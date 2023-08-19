Мякишкова (Луковникова) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова (Луковникова) Евдокия Филиппова

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
11.05.1813 ст.

Муж: Мякишков Иван Степанович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1814 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Мякишков Иван Степанович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1817 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Мякишков Иван Степанович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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