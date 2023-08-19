Мякишкова (Луковникова) Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1813 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1814 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Мякишков Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1817 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Мякишков Иван Степанович
Смерть
Неизвестно