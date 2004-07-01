Михеев Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения07.09.1930
Дата смерти01.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1930
Отец: Михеев Иван Дмитриевич
Мать: Михеева Анна Николаевна
Бракосочетание
?.02.1950
Жена: Михеева Тамара Арефьевна
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Михеев Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Михеева Тамара Арефьевна
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
01.07.2004