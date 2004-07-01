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Михеев Леонид Иванович

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Место рождения

Иголкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

07.09.1930

Дата смерти

01.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1930

Отец: Михеев Иван Дмитриевич

Мать: Михеева Анна Николаевна

Иголкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
?.02.1950

Жена: Михеева Тамара Арефьевна

Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Михеев Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Михеева Тамара Арефьевна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
01.07.2004
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