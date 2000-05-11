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Михеев Евгений Леонидович

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

10.02.1953

Дата смерти

11.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953

Отец: Михеев Леонид Иванович

Мать: Михеева Тамара Арефьевна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
06.07.1974

Жена: Михеева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Ирина Ивановна

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
11.05.2000
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