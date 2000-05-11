Михеев Евгений Леонидович
Место рождения
Дата рождения10.02.1953
Дата смерти11.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953
Отец: Михеев Леонид Иванович
Мать: Михеева Тамара Арефьевна
Бракосочетание
06.07.1974
Жена: Михеева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Ирина Ивановна
Смерть
11.05.2000