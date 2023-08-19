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Тараш Левтер Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Тараш Федор Акритович

Мать: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Левтеровна

Мать ребёнка: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина Левтеровна

Мать ребёнка: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кириакия Левтеровна

Мать ребёнка: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тараш Иван Левтерович

Мать ребёнка: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тараш Агафон Левтерович

Мать ребёнка: Тараш Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Смерть
Неизвестно
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