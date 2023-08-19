Тараш Левтер Федорович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Тараш Федор Акритович
Мать: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Левтеровна
Мать ребёнка: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Левтеровна
Мать ребёнка: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кириакия Левтеровна
Мать ребёнка: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Тараш Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Смерть
Неизвестно