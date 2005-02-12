Пилипенко Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1947
Дата смерти12.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947
Отец: Пилипенко Григорий
Мать: Пилипенко Анна
Рождение ребёнка
22.01.1973
Дочь: Сергиенко Ирина
Мать ребёнка: Пилипенко Людмила
Рождение ребёнка
30.04.1979
Сын: Пилипенко Артем
Мать ребёнка: Пилипенко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилипенко Людмила
Смерть
12.02.2005