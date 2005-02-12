Пилипенко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1947

Дата смерти

12.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947

Отец: Пилипенко Григорий

Мать: Пилипенко Анна

Рождение ребёнка
22.01.1973

Дочь: Сергиенко Ирина

Мать ребёнка: Пилипенко Людмила

Рождение ребёнка
30.04.1979

Сын: Пилипенко Артем

Мать ребёнка: Пилипенко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Людмила

Смерть
12.02.2005
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