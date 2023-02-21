Пилипенко (Соколова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Соколова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1973

Дочь: Сергиенко Ирина

Отец ребёнка: Пилипенко Вячеслав

Рождение ребёнка
30.04.1979

Сын: Пилипенко Артем

Отец ребёнка: Пилипенко Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Вячеслав

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