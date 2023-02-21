Пилипенко (Соколова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1973
Дочь: Сергиенко Ирина
Отец ребёнка: Пилипенко Вячеслав
Рождение ребёнка
30.04.1979
Сын: Пилипенко Артем
Отец ребёнка: Пилипенко Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пилипенко Вячеслав