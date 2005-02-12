Пилипенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Григорий

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Место рождения

п.Константиновка Кустанайской обл.

Дата рождения

28.10.1917

Дата смерти

17.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Константиновка Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
10.09.1947

Сын: Пилипенко Вячеслав

Мать ребёнка: Пилипенко Анна

Рождение ребёнка
06.01.1953

Дочь: Попова Тамара

Мать ребёнка: Пилипенко Анна

Рождение ребёнка
08.04.1954

Сын: Пилипенко Евгений

Мать ребёнка: Пилипенко Анна

Рождение ребёнка
12.05.1961

Сын: Пилипенко Михаил

Мать ребёнка: Пилипенко Анна

Смерть
17.11.1982
Рудный, Кустнайская обл., Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Рудный
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