Пилипенко Григорий
Место рожденияп.Константиновка Кустанайской обл.
Дата рождения28.10.1917
Дата смерти17.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Константиновка Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
10.09.1947
Сын: Пилипенко Вячеслав
Мать ребёнка: Пилипенко Анна
Рождение ребёнка
06.01.1953
Дочь: Попова Тамара
Мать ребёнка: Пилипенко Анна
Рождение ребёнка
08.04.1954
Сын: Пилипенко Евгений
Мать ребёнка: Пилипенко Анна
Рождение ребёнка
12.05.1961
Сын: Пилипенко Михаил
Мать ребёнка: Пилипенко Анна
Смерть
17.11.1982
Рудный, Кустнайская обл., Казахстан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Рудный