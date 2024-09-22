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Рогачевский Никифор Архипович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рогачевский Архип Даниилович

Мать: Рогачевская -- мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Рогачевская (Гуськова) Агапия Евсеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.05.1910

Сын: Рогачевский Петр Никифорович

Мать ребёнка: Рогачевская (Гуськова) Агапия Евсеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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