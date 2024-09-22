Рогачевская (Гуськова) Агапия Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
05.11.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
19.05.1910
Сын: Рогачевский Петр Никифорович
Отец ребёнка: Рогачевский Никифор Архипович
спирино
Смерть
Неизвестно