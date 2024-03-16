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Рогачевский Архип Даниилович

Место рождения

Троицкое, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Камышловский уезд, Пермская губерния
в Кирзе с1892 из Пермской
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рогачевский Никифор Архипович

Мать ребёнка: Рогачевская -- мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кондрашева Таисия Архиповна

Мать ребёнка: Рогачевская -- мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Рогачевский Федор Архипович

Мать ребёнка: Рогачевская -- мар

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рогачевский Сергей Архипович

Мать ребёнка: Рогачевская -- мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Рогачевский Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачевская -- мар

Смерть
Неизвестно
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