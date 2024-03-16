Рогачевский Архип Даниилович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
в Кирзе с1892 из Пермской
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рогачевский Никифор Архипович
Мать ребёнка: Рогачевская -- мар
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кондрашева Таисия Архиповна
Мать ребёнка: Рогачевская -- мар
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рогачевский Федор Архипович
Мать ребёнка: Рогачевская -- мар
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рогачевский Сергей Архипович
Мать ребёнка: Рогачевская -- мар
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рогачевский Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогачевская -- мар
Смерть
Неизвестно