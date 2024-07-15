Стрельченко Игнатий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Стрельченко Степан Михайлович (возможно)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918
Сын: Стрельченко Георгий Игнатьевич
Мать ребёнка: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна
Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна
с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Смерть
Около 1930