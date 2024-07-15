Стрельченко Игнатий Степанович Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельченко Игнатий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Между 1917 и 1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Стрельченко Степан Михайлович (возможно)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918

Сын: Стрельченко Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна

Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна

с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Смерть
Около 1930

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