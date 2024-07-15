Стрельченко (Канаш) Домна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти08.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Канаш Карп
Мать: Канаш Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918
Сын: Стрельченко Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Стрельченко Игнатий Степанович
Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельченко Игнатий Степанович
с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Смерть
08.11.1950
деревня Романовка Нижнеингашского района Красноярский край