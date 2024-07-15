Стрельченко (Канаш) Домна Карповна Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельченко (Канаш) Домна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

08.11.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Между 1917 и 1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Канаш Карп

Мать: Канаш Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельченко Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918

Сын: Стрельченко Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Стрельченко Игнатий Степанович

Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельченко Игнатий Степанович

с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Смерть
08.11.1950
деревня Романовка Нижнеингашского района Красноярский край

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