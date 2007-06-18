Стрельченко Евдокия Игнатьевна 08.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельченко Евдокия Игнатьевна

Место рождения

с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край

Дата рождения

08.03.1927

Дата смерти

18.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927

Отец: Стрельченко Игнатий Степанович

Мать: Стрельченко (Канаш) Домна Карповна

с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1956

Сын: Стрельченко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Картавцев Михаил Григорьевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
18.06.2007
Решоты, Канский округ, Сибирский край

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