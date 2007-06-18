Стрельченко Евдокия Игнатьевна
Место рожденияс.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Дата рождения08.03.1927
Дата смерти18.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927
с.Романовка Нижнеингашского района Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1956
Сын: Стрельченко Петр Михайлович
Отец ребёнка: Картавцев Михаил Григорьевич
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
18.06.2007
Решоты, Канский округ, Сибирский край