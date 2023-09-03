Григоревская (Кириллова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932
Рождение ребёнка
20.03.1955
Дочь: Григоревская Галина Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1956
Дочь: Давыдова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1959
Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно