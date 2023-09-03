Григоревская (Кириллова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоревская (Кириллова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1932

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932

Отец: Кириллов Степан Иванович

Мать: Кириллова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.03.1955

Дочь: Григоревская Галина Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1956

Дочь: Давыдова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1959

Сын: Ненахов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ненахов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоревский Федор Степанович

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