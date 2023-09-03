Кириллова (Зацепина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Зацепина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1893

Дата смерти

27.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893

Отец: Зацепин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кириллов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кириллова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кириллов Петр Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кириллов Александр Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Кириллова Анна Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1929

Сын: Кириллов Николай Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1932

Дочь: Григоревская Мария Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович

Смерть
27.07.1972
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