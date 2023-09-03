Кириллова (Зацепина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1893
Дата смерти27.07.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893
Отец: Зацепин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кириллов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кириллова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кириллов Александр Степанович
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Кириллова Анна Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1929
Сын: Кириллов Николай Степанович
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1932
Дочь: Григоревская Мария Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Иванович
Смерть
27.07.1972