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Федот Максимов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

1892 г.р.
1895 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Максим Михайлов

Мать: Матрона Аммунова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Евфросиния Никитина

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Александр Федотов

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
21.09.1897

Дочь: Фекла Федотова

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
01.12.1901

Сын: Савва Федотов

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Карп Федотов

Мать ребёнка: Евфросиния Никитина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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