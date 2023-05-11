Федот Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Максим Михайлов
Мать: Матрона Аммунова
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Евфросиния Никитина
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Александр Федотов
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
21.09.1897
Дочь: Фекла Федотова
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
01.12.1901
Сын: Савва Федотов
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карп Федотов
Мать ребёнка: Евфросиния Никитина
Работа или профессия
Неизвестно