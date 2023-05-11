Матрона Аммунова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти17.09.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Аммун Николаев
Мать: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никита Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мартиниан Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Федот Максимов
Отец ребёнка: Максим Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.09.1891