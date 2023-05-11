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Матрона Аммунова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

17.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Аммун Николаев

Мать: Матрона Васильева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Никита Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мартиниан Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Федот Максимов

Отец ребёнка: Максим Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.09.1891
Жуково, Осташковский, Тверская область
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