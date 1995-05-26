Лобанова Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

26.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: Копылов Сергей Федорович

Мать: Копылова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
09.05.1945

Муж: Лобанов Федор Филиппович

Рождение ребёнка
05.05.1946

Дочь: Тропина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Лобанов Федор Филиппович

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Климочкина Нина Федоровна

Отец ребёнка: Лобанов Федор Филиппович

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
26.05.1995
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