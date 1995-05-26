Лобанова Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти26.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Бракосочетание
09.05.1945
Рождение ребёнка
05.05.1946
Дочь: Тропина Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Лобанов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Климочкина Нина Федоровна
Отец ребёнка: Лобанов Федор Филиппович
Смерть
26.05.1995