Лобанов Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1924
Дата смерти04.06.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924
Отец: Лобанов Филипп
Мать: Лобанова Прасковья
Бракосочетание
09.05.1945
Рождение ребёнка
05.05.1946
Дочь: Тропина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Климочкина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Сергеевна
Смерть
04.06.2017