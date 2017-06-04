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Лобанов Федор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1924

Дата смерти

04.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924

Отец: Лобанов Филипп

Мать: Лобанова Прасковья

Бракосочетание
09.05.1945

Жена: Лобанова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.05.1946

Дочь: Тропина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Сергеевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Климочкина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Сергеевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.06.2017
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