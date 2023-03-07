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Завьялкин Косьма Григорьев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

15.06.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Завьялкин Григорий Иванов

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Симон (Семён) Косьмин

Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иосиф Косьмин

Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1795

Сын: Еремей Косьмин

Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.06.1808
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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