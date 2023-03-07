Завьялкин Косьма Григорьев
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти15.06.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Завьялкин Григорий Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иосиф Косьмин
Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
01.07.1795
Сын: Еремей Косьмин
Мать ребёнка: Васса (Лаврентиева)
Смерть
15.06.1808
Причина смерти: горячка