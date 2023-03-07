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Еремей Косьмин

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.07.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1795

Отец: Завьялкин Косьма Григорьев

Мать: Васса (Лаврентиева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1819

Дочь: Татьяна Еремеева

Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Домникия Еремеева

Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)

Рождение ребёнка
20.12.1821

Дочь: Мелания Еремеева

Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
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