Еремей Косьмин
Место рождения
Дата рождения01.07.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1795
Отец: Завьялкин Косьма Григорьев
Мать: Васса (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
01.01.1819
Дочь: Татьяна Еремеева
Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Домникия Еремеева
Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)
Рождение ребёнка
20.12.1821
Дочь: Мелания Еремеева
Мать ребёнка: Устиния (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния (Михайлова)
Смерть
Неизвестно