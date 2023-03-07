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Раковъ Сидоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Раковъ Семенъ

Мать: Ракова Марья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Раковъ Афонасий

Мать ребёнка: Ракова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акимова Дарія

Мать ребёнка: Ракова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ракова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Арина

Смерть
1824
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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