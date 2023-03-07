Раковъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Раковъ Семенъ
Мать: Ракова Марья Степанова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Раковъ Афонасий
Мать ребёнка: Ракова Арина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акимова Дарія
Мать ребёнка: Ракова Арина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ракова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Арина
Смерть
1824