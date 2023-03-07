Акимова (Ракова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Раковъ Сидоръ
Мать: Ракова Арина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Акимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Акимовъ Николай
Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимовъ Иванъ