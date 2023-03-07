Акимова (Ракова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Ракова) Дарія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Раковъ Сидоръ

Мать: Ракова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Акимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Акимовъ Николай

Отец ребёнка: Акимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимовъ Иванъ

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