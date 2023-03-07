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Ракова Марья Степанова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Степанъ

Мать: Аксинья Макарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Раковъ Кузьма

Отец ребёнка: Раковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Раковъ Сидоръ

Отец ребёнка: Раковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Раковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Раковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Раковъ Демьянъ

Отец ребёнка: Раковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковъ Семенъ

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