Ракова Марья Степанова
Место рождения
Дата рождения1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Степанъ
Мать: Аксинья Макарова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Раковъ Кузьма
Отец ребёнка: Раковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Раковъ Сидоръ
Отец ребёнка: Раковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Раковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Раковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Раковъ Демьянъ
Отец ребёнка: Раковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковъ Семенъ