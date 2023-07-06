Семёнова (Мартынова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Мартынова) Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Мартынов Петр Иванович

Мать: Мартынова Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Орлова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Исаева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Семёнов Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Семёнов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1968

Дочь: Данилова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Алексей Васильевич

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