Семёнова (Мартынова) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Орлова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Исаева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Семёнов Владислав Алексеевич
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1968
Дочь: Данилова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно