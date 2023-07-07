Данилова (Семёнова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1968
Отец: Семёнов Алексей Васильевич
Мать: Семёнова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1988
Сын: Данилов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Данилов Владимир
Рождение ребёнка
02.07.2001
Дочь: Габитова Алсу
Отец ребёнка: Габитов Расих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митченко Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Данилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габитов Расих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Данилов Владимир