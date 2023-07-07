Данилова (Семёнова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Семёнова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1968

Отец: Семёнов Алексей Васильевич

Мать: Семёнова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1988

Сын: Данилов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Данилов Владимир

Рождение ребёнка
02.07.2001

Дочь: Габитова Алсу

Отец ребёнка: Габитов Расих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митченко Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Расих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Данилов Владимир