Данилов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1988

Сын: Данилов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Данилова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митченко Алёна Владимировна

Мать ребёнка: Данилова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Людмила Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Данилова Людмила Алексеевна