Данилов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1988
Сын: Данилов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Данилова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митченко Алёна Владимировна
Мать ребёнка: Данилова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно