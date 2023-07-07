Орлова (Семёнова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Семёнова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Семёнов Алексей Васильевич

Мать: Семёнова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Орлов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Великанова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1986

Сын: Орлов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир Ильич