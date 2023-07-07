Орлова (Семёнова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Семёнов Алексей Васильевич
Мать: Семёнова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Орлов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Великанова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1986
Отец ребёнка: Орлов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Владимир Ильич