Алабина (Сальникова) Валентина 05.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алабина (Сальникова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1936

Дата смерти

22.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936

Отец: Сальников Леонтий

Мать: Сальникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук (Алабина) Надежда

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
29.09.1962

Сын: Алабин Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.07.1982

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