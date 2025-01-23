Алабина (Сальникова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1936
Дата смерти22.07.1982
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936
Отец: Сальников Леонтий
Мать: Сальникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук (Алабина) Надежда
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1962
Сын: Алабин Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.07.1982