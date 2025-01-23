Сальникова Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подрезова (Сальникова) Мария

Отец ребёнка: Сальников Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Леонтий

Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Алабина (Сальникова) Валентина

Отец ребёнка: Сальников Леонтий

Рождение ребёнка
26.01.1939

Сын: Сальников Николай

Отец ребёнка: Сальников Леонтий

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
85-2, Улица Ленина
Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Белькова (Сальникова) Нина

Отец ребёнка: Сальников Леонтий

Смерть
Неизвестно

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