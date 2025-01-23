Сальникова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подрезова (Сальникова) Мария
Отец ребёнка: Сальников Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сальников Леонтий
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Алабина (Сальникова) Валентина
Отец ребёнка: Сальников Леонтий
Рождение ребёнка
26.01.1939
Сын: Сальников Николай
Отец ребёнка: Сальников Леонтий
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
85-2, Улица Ленина
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Белькова (Сальникова) Нина
Отец ребёнка: Сальников Леонтий
Смерть
Неизвестно