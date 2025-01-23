Алабин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1962
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алабина Оксана
Рождение ребёнка
17.04.1981
Сын: Алабин Сергей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: (Алабина) Елена
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
02.10.1987
Сын: Алабин Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.07.2000
Сын: Алабин Иван
Мать ребёнка: Алабина Оксана