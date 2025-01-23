Алабин Сергей 29.09.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлабин Сергей

Алабин Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1962

Отец: не указан

Мать: Алабина (Сальникова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алабина Оксана

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Алабин Сергей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: (Алабина) Елена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
02.10.1987

Сын: Алабин Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Алабин Иван

Мать ребёнка: Алабина Оксана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.