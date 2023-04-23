Петр Евстафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: Евстафий Егоров
Мать: Марфа Семенова
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
Жена: Ушакова Анна Евдокимова
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Ушакова Анна Евдокимова
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно