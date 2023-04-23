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Петр Евстафьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: Евстафий Егоров

Мать: Марфа Семенова

Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Жена: Ушакова Анна Евдокимова

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Ушакова Анна Евдокимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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