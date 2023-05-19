Яковлева (Евстафьева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Евстафьева) Александра Петровна

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1892 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1861 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1892 ст.

Отец: Петр Евстафьев

Мать: Ушакова Анна Евдокимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Муж: Яковлев Яков Васильевич

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Иаков Васильев, православный, 22 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Петрова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Похороны
1928
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1928
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