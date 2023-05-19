Яковлева (Евстафьева) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1892 ст.
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1892 ст.
Отец: Петр Евстафьев
Мать: Ушакова Анна Евдокимова
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин д. Евлевой Иаков Васильев, православный, 22 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Петрова, православная, 21 года, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Похороны
1928
Смерть
1928