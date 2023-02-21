Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1858 г.р.
Вычислено 1860 г.р.
Вычислено 1864 г.р.
1865 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.

Сын: Петр Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Бракосочетание
До 1858 ст.

Муж: Евстафий Егоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Василий Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Сын: Иван Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.

Дочь: Татьяна Евстафьева

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1867 ст.

Сын: Василий Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1869 ст.

Сын: Федор Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.

Дочь: Анна Евстафьева

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.

Дочь: Анисия Евстафьева

Отец ребёнка: Евстафий Егоров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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