Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.
Сын: Петр Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Бракосочетание
До 1858 ст.
Муж: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Сын: Василий Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Сын: Иван Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.
Дочь: Татьяна Евстафьева
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
01.02.1867 ст.
Сын: Василий Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
17.09.1869 ст.
Сын: Федор Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.
Дочь: Анна Евстафьева
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.
Дочь: Анисия Евстафьева
Отец ребёнка: Евстафий Егоров
Смерть
Неизвестно