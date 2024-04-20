Василий Евстафьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.
Отец: Евстафий Егоров
Мать: Марфа Семенова
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Жена: Ирина Миронова
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.
Сын: Евстафьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Смерть
Неизвестно