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Василий Евстафьев

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.

Отец: Евстафий Егоров

Мать: Марфа Семенова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Жена: Ирина Миронова

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.

Сын: Евстафьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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