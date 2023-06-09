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Манчуров Владислав Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941

Отец: Манчуров Егор Тихонович

Мать: Манчурова Екатерина Кузьмовна

Рождение ребёнка
08.09.1969

Сын: Манчуров Сергей Владиславович

Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Мерзлякова Елена Владиславовна

Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1974

Дочь: Белокосова Марина Владиславовна

Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1976

Сын: Манчуров Александр Владиславович

Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1985

Дочь: Жавнерко Евгения Владиславовна

Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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