Манчуров Владислав Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941
Рождение ребёнка
08.09.1969
Сын: Манчуров Сергей Владиславович
Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Мерзлякова Елена Владиславовна
Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1974
Дочь: Белокосова Марина Владиславовна
Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1976
Сын: Манчуров Александр Владиславович
Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1985
Дочь: Жавнерко Евгения Владиславовна
Мать ребёнка: Манчурова Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно