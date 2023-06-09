Манчурова (Масленникова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манчурова (Масленникова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1947

Отец: Масленников Петр Егорович

Мать: Масленникова Таисья Федоровна

Рождение ребёнка
08.09.1969

Сын: Манчуров Сергей Владиславович

Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Мерзлякова Елена Владиславовна

Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович

Рождение ребёнка
07.05.1974

Дочь: Белокосова Марина Владиславовна

Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович

Рождение ребёнка
29.06.1976

Сын: Манчуров Александр Владиславович

Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович

Рождение ребёнка
27.12.1985

Дочь: Жавнерко Евгения Владиславовна

Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович

Смерть
Неизвестно