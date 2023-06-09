Манчурова (Масленникова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1947
Рождение ребёнка
08.09.1969
Сын: Манчуров Сергей Владиславович
Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Мерзлякова Елена Владиславовна
Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович
Рождение ребёнка
07.05.1974
Дочь: Белокосова Марина Владиславовна
Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович
Рождение ребёнка
29.06.1976
Сын: Манчуров Александр Владиславович
Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович
Рождение ребёнка
27.12.1985
Дочь: Жавнерко Евгения Владиславовна
Отец ребёнка: Манчуров Владислав Егорович
Смерть
Неизвестно