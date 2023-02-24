Никашкина (Куркина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никашкина (Куркина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Куркин Иван Степанович

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1915

Муж: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
11.10.1916

Сын: Никашкин (кемерово) Св. О Р. 14.07.1936 Андрей Семенович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Никашкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
03.06.1923

Сын: Никашкин (кемеровская Обл.) Владимир Семенович

Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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