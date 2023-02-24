Никашкина (Куркина) Анастасия Ивановна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Около 1895
Отец: Куркин Иван Степанович
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1915
Рождение ребёнка
11.10.1916
Сын: Никашкин (кемерово) Св. О Р. 14.07.1936 Андрей Семенович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
03.06.1923
Сын: Никашкин (кемеровская Обл.) Владимир Семенович
Отец ребёнка: Никашкин- Сорокин (выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно