Никашкин (Кемерово) Св. О Р. 14.07.1936 Андрей Уч. Вов Семенович 11.10.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Никашкин (Кемерово) Св. О Р. 14.07.1936 Андрей Уч. Вов Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.10.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер После 1985

Отец
Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич18.07.1892 г.р.
Мать
Никашкина (Куркина) Анастасия ИвановнаОколо 1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916

Отец: Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Мать: Никашкина (Куркина) Анастасия Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
После 1985

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