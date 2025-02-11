Никашкин (Кемерово) Св. О Р. 14.07.1936 Андрей Уч. Вов Семенович
мужской, родился 11.10.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер После 1985
ОтецНикашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич18.07.1892 г.р.
МатьНикашкина (Куркина) Анастасия ИвановнаОколо 1895 г.р.
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Рождение
11.10.1916
Отец: Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1985