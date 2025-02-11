Никашкин Николай Уч Вов Семенович
мужской, родился 1919
умер 01.01.1943, Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
ОтецНикашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич18.07.1892 г.р.
МатьНикашкина (Куркина) Анастасия ИвановнаОколо 1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич
Военная служба
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
01.01.1943
Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область