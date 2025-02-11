Никашкин Николай Уч Вов Семенович 1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Никашкин Николай Уч Вов Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1919

умер 01.01.1943, Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Отец
Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич18.07.1892 г.р.
Мать
Никашкина (Куркина) Анастасия ИвановнаОколо 1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Никашкин-Сорокин (Выд. 19.01.40.) Семен Григорьевич

Мать: Никашкина (Куркина) Анастасия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Сталинский Гвк, Новосибирская Обл., Г. Сталинск

Смерть
01.01.1943
Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Причина смерти: погиб

Похороны
Неизвестно
Майоровский, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

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