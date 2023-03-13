Шлывина Федосья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шлывинъ Кулаковъ Юда
Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Лешина Настасья
Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлывинъ Абрамъ