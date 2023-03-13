Шлывина Федосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлывина Федосья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шлывинъ Кулаковъ Тимофей

Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шлывинъ Кулаковъ Юда

Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Лешина Настасья

Отец ребёнка: Шлывинъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлывинъ Абрамъ

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