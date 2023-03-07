Шлывинъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кулаковъ Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шлывинъ Кулаковъ Юда
Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Лешина Настасья
Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно