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Шлывинъ Абрамъ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кулаковъ Прокофий

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шлывинъ Кулаковъ Тимофей

Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шлывинъ Кулаковъ Юда

Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Лешина Настасья

Мать ребёнка: Шлывина Федосья Григорьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлывина Федосья Григорьева

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